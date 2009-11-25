Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок343 просмотра
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Закажу шаблон DLE полностью готовый к установке (дизайн+верстка+установка модулей),тема – компьютерная графика.Не варез.Онлайн информационный журнал с форумом.Три колонки.Солидный ,серьезный внешний вид,с интересной и сложной шапкой отвечаюшей заявленой тематике.Своим видом должен отвечать заявленой тематике,но ничем не отвлекать от контента.

Строго

Качественно

Аккуратно

Красиво

Стильность ,функциональность, внимание к мелочам.

Не перегруженый графикой.

Цветовая гамма – светлая,серьезная.

Верстка - валидная ,кроссбраузерная

Портофолио не принимаются в качестве весомого аргумента

Оговаривайте цену.Без предоплаты,Сервис безопасного проведения сделок

Рассматриваются только серьезные,дельные предложения.

Дизайн сайта
14 лет назад
designstyle
Style Design 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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