Дизайн для сайта регистратора доменов

Дизайн сайтовЗакрыт53 заявки429 просмотров
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Здравствуйте

Требуется разработать дизайн для сайта, который будет заниматься регистрацией доменов. Ориентировочно планируется, что регистрация будет проводить для жителей Саратова и Поволжья, но конечно и клиенты других городов также смогут воспользоваться нашими услугами.

Требуется классический дизайн, с минимальным набором графики. Просто, но стильно. Опять же, классика, но можно использовать какие-нибудь яркие цвета. Исходя из того, что регистратор по Саратову, можно использовать некоторые символы Саратов, как небольшое графическое дополнение (опять же, при необходимости, много графики не надо).

Плюс верстка сайта.

Время разработки не важно.

Интересует цена выполнения заказа. Примерную оценку дать не могу. Выслушаю все предложения.

Заранее спасибо!

14 лет назад
avanesov
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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