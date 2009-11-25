Дизайн для сайта регистратора доменов

Здравствуйте

Требуется разработать дизайн для сайта, который будет заниматься регистрацией доменов. Ориентировочно планируется, что регистрация будет проводить для жителей Саратова и Поволжья, но конечно и клиенты других городов также смогут воспользоваться нашими услугами.

Требуется классический дизайн, с минимальным набором графики. Просто, но стильно. Опять же, классика, но можно использовать какие-нибудь яркие цвета. Исходя из того, что регистратор по Саратову, можно использовать некоторые символы Саратов, как небольшое графическое дополнение (опять же, при необходимости, много графики не надо).

Плюс верстка сайта.

Время разработки не важно.

Интересует цена выполнения заказа. Примерную оценку дать не могу. Выслушаю все предложения.

Заранее спасибо!