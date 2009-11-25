Нужна новая шапка сайта

$20
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок338 просмотров
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Здравствуйте,Есть, сайт ссылка на него в приложении.

Для нового веб сайт, будет точно такой же дизайн, только смениться Шапка и логотип.

Картинки которые можно применить в создании шапки предоставлю и логотип тоже.

Работать нужно до полного утверждения клиентом.

Первый вариант нужен не позже завтра.

Приоритет лучшему портфолио и цене.

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14 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранные исполнители
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель !!! Очень рад сотрудничеству, с первого раза сделал, именно то , что нужно ,в кратчайший срок !!! Рекомендую !!!
Побольше бы таких заказчиков адекватных как Иван.
clubzone
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
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