Нужна новая шапка сайта

Нужно разработать дизайн для интернет магазина. Фон: предположительно, жемчужный. Дизайн должен быть не тяжелым. В будущем сайт будет растянут на все окно браузера. Предпочтительные цвета - ассоциативны с фото в архиве.Но не обязательно. Схематичное изображение сайта 1стр. в архиве. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,Есть, сайт ссылка на него в приложении.
Для нового веб сайт, будет точно такой же дизайн, только смениться Шапка и логотип.
Картинки которые можно применить в создании шапки предоставлю и логотип тоже.
Работать нужно до полного утверждения клиентом.
Первый вариант нужен не позже завтра.
Приоритет лучшему портфолио и цене.
Жду ваших предложений
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