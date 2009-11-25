Нужна новая шапка сайта

Здравствуйте,Есть, сайт ссылка на него в приложении.

Для нового веб сайт, будет точно такой же дизайн, только смениться Шапка и логотип.

Картинки которые можно применить в создании шапки предоставлю и логотип тоже.

Работать нужно до полного утверждения клиентом.

Первый вариант нужен не позже завтра.

Приоритет лучшему портфолио и цене.

Жду ваших предложений