Дизайн для портала репетиторов

$2500
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок1070 просмотров
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#1$

Требуется сделать максимально качественный дизайн для аналога проекта http://repetit-center.ru/

Дизайн должен быть ярким, привлекательным, но и в то же время юзабильным и простым.

Нужна оригинальная идея.

Название "Репетиторы Екатеринбурга".

Предложите свои идеи. Можно в эскизе можно в описании. Пишите в личку.

Срок конкурса до 30.11.09

14 лет назад
JediMaster09
Алексей 
58 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Победитель конкурса
frost25
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
Отлично сработались по дизайн-проекту. Работа была выполнена в срок, и желаемое было увидено уже в первых эскизах. Всем рекомендую.
Дизайн был сделан! Но у заказчика возникил временные трудности с деньгами и он отказался от проекта!
Заявки фрилансеров
frost25
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
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