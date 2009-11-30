Дизайн для портала репетиторов

# 1 — $

Требуется сделать максимально качественный дизайн для аналога проекта http://repetit-center.ru/

Дизайн должен быть ярким, привлекательным, но и в то же время юзабильным и простым.

Нужна оригинальная идея.

Название "Репетиторы Екатеринбурга".

Предложите свои идеи. Можно в эскизе можно в описании. Пишите в личку.

Срок конкурса до 30.11.09