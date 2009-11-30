Дизайн для портала репетиторов

Нужно разработать дизайн для интернет магазина. Фон: предположительно, жемчужный. Дизайн должен быть не тяжелым. В будущем сайт будет растянут на все окно браузера. Предпочтительные цвета - ассоциативны с фото в архиве.Но не обязательно. Схематичное изображение сайта 1стр. в архиве. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать максимально качественный дизайн для аналога проекта http://repetit-center.ru/
Дизайн должен быть ярким, привлекательным, но и в то же время юзабильным и простым.
Нужна оригинальная идея.
Название "Репетиторы Екатеринбурга".
Предложите свои идеи. Можно в эскизе можно в описании. Пишите в личку.
Срок конкурса до 30.11.09
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