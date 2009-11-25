Нужно нарисовать дизайн и сверстать

Нужно сделать дизайн сайта типа http://www.unitours.ru/ или www.mini7.ru. Для сайта clubskidok.ru. Вся структура остается такой же, просто изменяем дизайн на более красивый.

Чтобы дизайн был не на всю ширину, а как на примерах.

Нужно добавить картинок, оставить все как в файлах ниже под оптимизацию.

"Светофоров" быть не должно в любом случае, должно быть хорошее сочетание цветов, текста и картинок.

Структура сайта в шаблонах вся расписана, как это выглядит можно посмотреть только заменив файлы на сервере.

В архиве 5 файлов:

mail - шаблон главной страницы

search - шаблон страницы поиска

offers - шаблон результатов поиска

common - шаблон всех остальных страниц

common1 - шаблон стран

Нужен яркий, стильный и красивый дизайн для туристического сайта. Если у вас мало опыта - плиз не пишите, я смотрю портфолио тщательно.

Обязательно, чтобы человек, который сделает дизайн и верстальщик - были одно лицо или из одной фирмы.

В самом проекте ничего читать не буду, только письма в личку.