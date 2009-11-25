Нужно нарисовать дизайн и сверстать

Нужно разработать дизайн для интернет магазина. Фон: предположительно, жемчужный. Дизайн должен быть не тяжелым. В будущем сайт будет растянут на все окно браузера. Предпочтительные цвета - ассоциативны с фото в архиве.Но не обязательно. Схематичное изображение сайта 1стр. в архиве. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн сайта типа http://www.unitours.ru/ или www.mini7.ru. Для сайта clubskidok.ru. Вся структура остается такой же, просто изменяем дизайн на более красивый.
Чтобы дизайн был не на всю ширину, а как на примерах.
Нужно добавить картинок, оставить все как в файлах ниже под оптимизацию.
"Светофоров" быть не должно в любом случае, должно быть хорошее сочетание цветов, текста и картинок.
Структура сайта в шаблонах вся расписана, как это выглядит можно посмотреть только заменив файлы на сервере.
В архиве 5 файлов:
mail - шаблон главной страницы
search - шаблон страницы поиска
offers - шаблон результатов поиска
common - шаблон всех остальных страниц
common1 - шаблон стран
Нужен яркий, стильный и красивый дизайн для туристического сайта. Если у вас мало опыта - плиз не пишите, я смотрю портфолио тщательно.
Обязательно, чтобы человек, который сделает дизайн и верстальщик - были одно лицо или из одной фирмы.
В самом проекте ничего читать не буду, только письма в личку.
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