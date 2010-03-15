Дизайн\Редизайн сайта

$1000
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка409 просмотров
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Необходимо разработать новый дизайн для существующего сайта.

Сейчас сайт живёт на CMS WebAssyst. Новый дизайн необходимо будет привить к этому CMS или, в случае если предложите дизайн на своём CMS - необходимо будет переносить всю БД.

Компания занимается аудио-видео аппаратурой и мебелью люкс класса.

Так, как скорее всего претенденту прийдётся хотя-бы единоразово встретиться с заказчиком для более точного изучения\понимания деятельности компании - претендент должен проживать в Киеве.

Сроки - не горят.

Оплата только нал. на руки.

Сумма напрямую зависит от качества работы, идей и.т.д.

Подробнее при личном разговоре с заинтересовавшим нас претендентом.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
14 лет назад
Rincewind
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1000
14 дней
Валентин справился с поставленной задачей хорошо, макет рисовал долго, но результат этого стоил. Также он подобрал правильную команду исполнителей, что в итоге сказалось на работе - получился стильный и грамотно сделанный вебсайт. Рекомендую всем, как грамотного специалиста для серьезных вебсайтов.
Все хорошо
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