Нужен хороший дизайн - редизайн

Нужно сделать дизайн сайта типа http://www.unitours.ru/ или www.mini7.ru. Для сайта clubskidok.ru. Вся структура остается такой же, просто изменяем дизайн на более красивый. Чтобы дизайн был не на всю ширину, а как на примерах. Нужно добавить картинок, оставить ...