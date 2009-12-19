Переработка сайта

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки488 просмотров
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Типовое задание по проекту.

1. Сроки сдачи работ и требования.

1.1 Перерисовка иллюстраций.

1.1.1 Дата окончательной сдачи - 25.12.2009

1.1.2 Возможна предоплата 20 % после предъявления первых эскизов.

1.1.3 Оплата производится после сдачи всех иллюстаций посредством WebMoney.

1.1.4 Необходимо в иллюстрациях сменить цветовую гамму на более светлые тона:

фон градиентный голубой-белый. Надписи крупным планом сделать со светложелтой обводкой-свечением,

сам цвет и текстуру букв сделать синим с бликами (как бы стеклянными). Большой текст должен откла-

дывать слабую градиентную тень вперед. Остальные надписи сделать

темно синим цветом и объемной формы. Шрифт для надписей Verdana или аналогичный на усмотрение

фрилансера. Все представленные логопипы на форме сделать так же, как и крупный текст, только

без тени и без смены основного цвета.

1.1.5 Размеры и формы некоторых иллюстраций желательно изменить, что бы заполнить пустоту.

1.2 Перерисовка иконок.

1.2.1 Дата окончательной сдачи - 25.12.2009

1.2.2 Возможна предоплата 20 % после предъявления первых эскизов.

1.2.3 Оплата производится после сдачи всех иконок посредством WebMoney.

1.2.4 Иконки необходимо освежить. Придать им более свежую форму и текстуру. Цветовая гамма должна

состоять из синего, голубого, белого, красного, зеленого, желтого и черного. Но эти цвета не должны

присутствовать в каждой иконке. В целом, гамма цветов в иконках остается прежней, возможны только

небольшие замены.

1.3 Перерисовка лого.

1.3.1 Дата окончательной сдачи - 19.12.2009

1.3.2 Возможна предоплата 20 % после предъявления и утверждения первого эскиза.

1.3.3 Оплата производится после сдачи всех логотипов посредством WebMoney.

1.3.4 Какркас букв на логотипе необходимо оставить прежним. Цветовую гамму необходимо сменить,

цветовая гамма описана в пункте 1.1.4. Далее разработка лого будет утверждена после предъявления эскиза.

Мы посмотрим, скажем что исправить, что добавить. В создании логотипа мы предоставляем инициативу

фрилансеру. (Посмотрите на текущий и придумайте, как его можно обновить.)

1.4 В случае, если исполнитель не укладывается в указанные сроки, с оговоренного бюджета снимается штраф,

в размере 3 % за просроченый день.

скриншоты сайта в архиве

предложения высылайте на [email protected]

14 лет назад
DianovSV
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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