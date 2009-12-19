Переработка сайта

Нужно разработать дизайн для интернет магазина. Фон: предположительно, жемчужный. Дизайн должен быть не тяжелым. В будущем сайт будет растянут на все окно браузера. Предпочтительные цвета - ассоциативны с фото в архиве.Но не обязательно. Схематичное изображение сайта 1стр. в архиве. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Типовое задание по проекту.
1. Сроки сдачи работ и требования.
1.1 Перерисовка иллюстраций.
1.1.1 Дата окончательной сдачи - 25.12.2009
1.1.2 Возможна предоплата 20 % после предъявления первых эскизов.
1.1.3 Оплата производится после сдачи всех иллюстаций посредством WebMoney.
1.1.4 Необходимо в иллюстрациях сменить цветовую гамму на более светлые тона:
фон градиентный голубой-белый. Надписи крупным планом сделать со светложелтой обводкой-свечением,
сам цвет и текстуру букв сделать синим с бликами (как бы стеклянными). Большой текст должен откла-
дывать слабую градиентную тень вперед. Остальные надписи сделать
темно синим цветом и объемной формы. Шрифт для надписей Verdana или аналогичный на усмотрение
фрилансера. Все представленные логопипы на форме сделать так же, как и крупный текст, только
без тени и без смены основного цвета.
1.1.5 Размеры и формы некоторых иллюстраций желательно изменить, что бы заполнить пустоту.
1.2 Перерисовка иконок.
1.2.1 Дата окончательной сдачи - 25.12.2009
1.2.2 Возможна предоплата 20 % после предъявления первых эскизов.
1.2.3 Оплата производится после сдачи всех иконок посредством WebMoney.
1.2.4 Иконки необходимо освежить. Придать им более свежую форму и текстуру. Цветовая гамма должна
состоять из синего, голубого, белого, красного, зеленого, желтого и черного. Но эти цвета не должны
присутствовать в каждой иконке. В целом, гамма цветов в иконках остается прежней, возможны только
небольшие замены.
1.3 Перерисовка лого.
1.3.1 Дата окончательной сдачи - 19.12.2009
1.3.2 Возможна предоплата 20 % после предъявления и утверждения первого эскиза.
1.3.3 Оплата производится после сдачи всех логотипов посредством WebMoney.
1.3.4 Какркас букв на логотипе необходимо оставить прежним. Цветовую гамму необходимо сменить,
цветовая гамма описана в пункте 1.1.4. Далее разработка лого будет утверждена после предъявления эскиза.
Мы посмотрим, скажем что исправить, что добавить. В создании логотипа мы предоставляем инициативу
фрилансеру. (Посмотрите на текущий и придумайте, как его можно обновить.)
1.4 В случае, если исполнитель не укладывается в указанные сроки, с оговоренного бюджета снимается штраф,
в размере 3 % за просроченый день.
скриншоты сайта в архиве
предложения высылайте на [email protected]
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