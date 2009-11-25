Дизайн агро фирмы

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок855 просмотров
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Добрый день!

что-то дизайнер с которым я поддерживал отношения пропал((((

Ищу нового...

по проекту нужен дизайн агро фирмы. корпоративные цвета - синий, зеленый, серебристый и белый.Сайт хотелось бы видеть в основном в этих цветах.

Структура будет 3 блочная...

логотип вообще простой ну он в принцепе и не нужен...

дизайн должен быть современным

сделать красиво качественно, естественно несколько вариантов дизайна тот который понравиться добиваем до идеала..

Предложения оставляем здесь...выбор подет на цена-качество- профессионализм(вроде так пишится)))))

14 лет назад
Reider
Иван 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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