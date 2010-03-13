Шаблон с osCommerce переделать на STSosCommerce

Необходимо разработать новый дизайн для существующего сайта. Сейчас сайт живёт на CMS WebAssyst. Новый дизайн необходимо будет привить к этому CMS или, в случае если предложите дизайн на своём CMS - необходимо будет переносить всю БД. ...
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Требуется переделать шаблон с osCommerce , на osCommerce STS , плюс внести небольшие доработки в шрифты ( увеличить и поменять цвет текста) Шаблон с исходниками дам.
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