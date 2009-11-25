Нужно сделать легкий ОРИГИНАЛЬНЫЙ дизайна сайта (тип - лебедевские).

тематика: финансовые консалтинговые услуги.(сайт сфетлый, не темный)

дизайн потмо будет натягиваться на wordpress.

язык - английский.

в дизайне должен быть небольшая флешевская заставка 300 на 100(3-4 картинки).

функционал сайта подразумевает наличие новостей, возможности добавления новых категорий и т.д.

(т.е. дизнамический под движек wordpress-a)

кол-во разделов - 6(стандартные)+.

картинки должны быть качетственные.

покажите Ваши аналоги - если подойдт качество работы, то выберу.

схема работы: выбираю, присылаю данные по структуре + название, показываете 2-3 варианта, если подходит и все ок - оплата 50%, после чего делаете все в хтмл и css и т.д.

сроки 2-3 дня.