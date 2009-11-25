Дизайн сайта (музыкально-социальный проект)

Нужен красивый и эргономичный дизайн.

Он должен быть понятным, но максимально функциональным.

Дизайн нужен для сайта www.sefon.ru

Сайт по поиску музыки и информации об исполнителях.

Также он относится к социальным сетям.

ТЗ считайте уже есть, так как сайт впринципе уже имеет весь функционал, для которого просто нужно красивое и простое оформление.

Требования:

- простота

- функциональность

- запоминающийся стиль

- использование иконок, но не перенасыщать ими

- создание дизайна для 10 страниц сайта

- для некоторых страницы нужно будет как добавить, так и упростить некоторые функции (точнее дизайн к ним), это будет обсуждаться при начале работы над конкретной страницей.

- в дизайне показать каким будет цветом например ссылка при наведении или каким будет всплывающее окно при добавлении в друзья участника или просмотр о нём инфы при наведении мыши на фото юзера (вообщем дизайн так же нужен для той информации, которая будет добавляться на страницу без перезагрузки)

- в дизайне должно быть предусмотрена замена цветовой схемы. (т.е. замена цвета самых заметных эллементов, может быть это будет фон, заголовки, шапка и т.д.... т.е. просто сделайте хотя бы одну страницу в другой цветовой схеме)

- ну и конечно же нужен хороший опыт в этой сфере.

* Пожалуйста лучше не оставляйте свои предложения, если Вы новичок в этой сфере или не имеете портфолио

** агенствам не беспокоить ;)