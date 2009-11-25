Дизайн музыкального портала

$300
Дизайн сайтовЗакрыт60 заявок491 просмотр
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Создание дизайна портала по музыке (исполнители, тексты, название композиций, картинки албомов, категории подкатегории). портал должен иметь свою индивидуальную характерную стилистику на базе которой можно было бы сделать в дальнейшем порталы другой тематики (например по видеофильмам).

14 лет назад
nicolas1
73 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
5 дней
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