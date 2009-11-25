Дизайн музыкального портала

Требуется переделать шаблон с osCommerce , на osCommerce STS , плюс внести небольшие доработки в шрифты ( увеличить и поменять цвет текста) Шаблон с исходниками дам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание дизайна портала по музыке (исполнители, тексты, название композиций, картинки албомов, категории подкатегории). портал должен иметь свою индивидуальную характерную стилистику на базе которой можно было бы сделать в дальнейшем порталы другой тематики (например по видеофильмам).
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