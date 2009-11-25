Дизайн музыкального портала

Нужен красивый и эргономичный дизайн. Он должен быть понятным, но максимально функциональным. Дизайн нужен для сайта www.sefon.ru Сайт по поиску музыки и информации об исполнителях. Также он относится к социальным сетям. ТЗ считайте уже есть, так как сайт впринципе уже ...