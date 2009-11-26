Разработка дизайна, приватно для InfoRegion

Требуется разработать фирменный стиль и соответствующий ему дизайн сайта. В приложении - информация о фирме, требования к дизайну и предпочтения. Имеется элемент, который в настоящее время используется на изображении печати фирмы и на бланках писем - соответственно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка креативного и качественного дизайна сайта для полиграфической компании. Тона яркие, более подробное ТЗ направлю в личку.
Приветствуются использование интересных идей и качественных фото/графических материалов.
Работа должна выполняться в 2 этапа:
1. Разрабатываются на выбор 3 концепции дизайна (описание в виде текста, либо в виде чернового наброска).
2. После выбора и согласования концепции дизайна, разрабатывается полноценный макет.
Также требуется учесть в дизайне - последующую легкую флеш-анимацию некоторых элементов дизайна.
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