Разработка дизайна, приватно для InfoRegion

$250
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок193 просмотра
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Требуется разработка креативного и качественного дизайна сайта для полиграфической компании. Тона яркие, более подробное ТЗ направлю в личку.

Приветствуются использование интересных идей и качественных фото/графических материалов.

Работа должна выполняться в 2 этапа:

1. Разрабатываются на выбор 3 концепции дизайна (описание в виде текста, либо в виде чернового наброска).

2. После выбора и согласования концепции дизайна, разрабатывается полноценный макет.

Также требуется учесть в дизайне - последующую легкую флеш-анимацию некоторых элементов дизайна.

14 лет назад
Vassiliy23
Василий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$250
5 дней
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