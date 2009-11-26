Дизайн сайта и фирменный стиль

Дизайн сайтовЗакрыт56 заявок624 просмотра
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Требуется разработать фирменный стиль и соответствующий ему дизайн сайта.

В приложении - информация о фирме, требования к дизайну и предпочтения.

Имеется элемент, который в настоящее время используется на изображении печати фирмы и на бланках писем - соответственно, желательно, чтобы он в каком-либо виде вошел в новый фирменный стиль. Изображение элемента есть в приложении, исходники в векторе вышлю по запросу.

Если Вы занимаетесь ТОЛЬКО дизайном или ТОЛЬКО фирменным стилем - готов рассмотреть и такие предложения.

Дизайн сайта
14 лет назад
cmprn
73 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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