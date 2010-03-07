Дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен72 заявки636 просмотров
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Нужен дизаин сайта корпоративного журнала на основе дизайна сайта компании и опираясь на корпоративные цвета. По сути нужен дизаин главной страници!

Дизайн сайта
14 лет назад
redkit
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$70
3 дня
Работа выполнена успешно, все пожелания учтены!
Остался доволен сотрудничеством с Иваном. Доступно изложил суть задачи, конструктивно рецензировал предложенный вариант дизайна. Оплата была произведена неотложно после утверждения макета. Буду однозначно рад дальнейшему сотрудничеству.
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