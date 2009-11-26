Дизайн 2-х сайтов + верстка

Здравствуйте.

Необходимо сделать дизайн и последующую резиновую верстку двух сайтов. Желательно уложиться максимум в 9 дней на оба проекта. Предпочтение небольшим студиям, которые реально смогу сделать в такие сроки, чем отдельным фрилансерам, которые всё затянут на месяц. Готов отдать по 100 wmz за дизайн и по 50 wmz за верстку, т.е. в общем 300wmz за оба сайта. Если все будет удачно, далее возможно будем продолжать работать по этим сайтам.