Дизайн 2-х сайтов + верстка

$300
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки309 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо сделать дизайн и последующую резиновую верстку двух сайтов. Желательно уложиться максимум в 9 дней на оба проекта. Предпочтение небольшим студиям, которые реально смогу сделать в такие сроки, чем отдельным фрилансерам, которые всё затянут на месяц. Готов отдать по 100 wmz за дизайн и по 50 wmz за верстку, т.е. в общем 300wmz за оба сайта. Если все будет удачно, далее возможно будем продолжать работать по этим сайтам.

14 лет назад
Gnoll
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
diroll
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$300
9 дней
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