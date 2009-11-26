Дизайн 2-х сайтов + верстка

Требуется разработка креативного и качественного дизайна сайта для полиграфической компании. Тона яркие, более подробное ТЗ направлю в личку. Приветствуются использование интересных идей и качественных фото/графических материалов. Работа должна выполняться в 2 этапа: 1. Разрабатываются на выбор 3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо сделать дизайн и последующую резиновую верстку двух сайтов. Желательно уложиться максимум в 9 дней на оба проекта. Предпочтение небольшим студиям, которые реально смогу сделать в такие сроки, чем отдельным фрилансерам, которые всё затянут на месяц. Готов отдать по 100 wmz за дизайн и по 50 wmz за верстку, т.е. в общем 300wmz за оба сайта. Если все будет удачно, далее возможно будем продолжать работать по этим сайтам.
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать фирменный стиль и соответствующий ему дизайн сайта. В приложении - информация о фирме, требования к дизайну и предпочтения. Имеется элемент, который в настоящее время используется на изображении печати фирмы и на бланках писем - соответственно, ...Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт14 лет назад
Опыт работы с ucoz.ru оперативносьДизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен дизаин сайта корпоративного журнала на основе дизайна сайта компании и опираясь на корпоративные цвета. По сути нужен дизаин главной страници!Завершен14 лет назад
Необходимо подкорректировать мой дизайн для моего блога, а именно - подкорректировать шапку. Доработать ее, улучшить и сообразить лого. Цена думаю тут должна быть абсолютно не большой. Жду ваших предложений сюда. Передаю Вам .psd - вы дорабатываете...смотрим...утверждаем...оплачиваем...схема проста ...Завершен14 лет назад
- $100
Нужен красивый дизайн для сайта. Тема: изделия ручной работы из камня - яшма.Закрыт14 лет назад
- $300
Создание дизайна портала по музыке (исполнители, тексты, название композиций, картинки албомов, категории подкатегории). портал должен иметь свою индивидуальную характерную стилистику на базе которой можно было бы сделать в дальнейшем порталы другой тематики (например по видеофильмам).Закрыт14 лет назад
Нужен красивый и эргономичный дизайн. Он должен быть понятным, но максимально функциональным. Дизайн нужен для сайта www.sefon.ru Сайт по поиску музыки и информации об исполнителях. Также он относится к социальным сетям. ТЗ считайте уже есть, так как сайт впринципе уже ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Разработать дизайн Интернет магазина. Подробности в аське. Оплата - WMZ. Желаемый срок исполнения - 1 неделя.Дизайн сайтов100 заявокЗакрыт14 лет назад
- $130
Нужно сделать легкий ОРИГИНАЛЬНЫЙ дизайна сайта (тип - лебедевские). тематика: финансовые консалтинговые услуги.(сайт сфетлый, не темный) дизайн потмо будет натягиваться на wordpress. язык - английский. в дизайне должен быть небольшая флешевская заставка 300 на ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад