Нарисовать дизайн по примеру существующего сайта

Необходимо создать дизайн для сайта, который бы копировал уже существующий дизайн и структуру существующего сайта.

Вот сам сайт

http://www.takeichi.co.jp/

Его необходимо скопировать - не в прямом смысле,но по идее.

Необходимо сдлать дизайн в этом стиле именно.

Информация и все-все остальное будет предоставлено.

Еще раз, необходимо именно дизайн нарисовать. Число и типы страниц должны быть примерно в таком же количестве, как и на указанном сайте.

Жду ваших предложений.