Нарисовать дизайн по примеру существующего сайта

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок409 просмотров
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Необходимо создать дизайн для сайта, который бы копировал уже существующий дизайн и структуру существующего сайта.

Вот сам сайт

http://www.takeichi.co.jp/

Его необходимо скопировать - не в прямом смысле,но по идее.

Необходимо сдлать дизайн в этом стиле именно.

Информация и все-все остальное будет предоставлено.

Еще раз, необходимо именно дизайн нарисовать. Число и типы страниц должны быть примерно в таком же количестве, как и на указанном сайте.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
kosutia2
Belov 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранные исполнители
_Gulliver_
Дизайна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$400
1 день
Вошел в положение, все понял. Безпроблемный товарищ.
Приятно было работать с Константином. Всего самого наилучшего вам.
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$400
14 дней
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