Создание дизайна и логотипа

Есть сайт на базе PHP-Fusion 7 c "узкой" темой. Необходимо переделать тему (свободно распространяемый шаблон) под "резиновую" концепцию. Тема представлена на официальном сайте по ссылке http://themes.php-fusion.co.uk/infusions/theme_database/index.php?view=theme&theme_id=364
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать новый дизайн сайта www.ceratema.ru
Что должно быть выполнено:
1.разработка нового логотипа (логотип должен быть несложным)
2.разработка кардинально нового дизайна сайта в следующем ключе:
Сайт должен быть "теплым", лаконичным, изящным, стильным, но при этом сам сайт должен подчеркивать контент а не затмевать его! Идея разработки сайта- на котором клиенту захотелось бы остаться и продолжить изучение его содержания.
Необходимо разработать лишь три страницы:
1. страницу коллекции. Именно тут нужна ваша фантазия. Данная страница должна быть одновременно и притягательной и стильной и информативной. Те данные, которые должны быть на странице вы можете увидеть по ссылке:
http://ceratema.ru/plitka/ceracasa/damore.html
Весь контент с этой страницей должен быть оформлен в ваш дизайн.
2. Страницу выбора коллекций: страница типична. Ничего особенного от нее не требуется, лишь общий шаблон
Донор контента: http://ceratema.ru/plitka/ceracasa.html
3. Главная страница. тут на ваше усмотрение. Единственная необходимость в тексте и паре-тройке фото: http://www.ceratema.ru
Готовый шаблон из трех страниц должен быть лишь дизайном, без двигателя. Контент вставлять лишь для визуального понимания вашей задумки.
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