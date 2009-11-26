Создание дизайна и логотипа

$100
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок678 просмотров
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#1$

Необходимо создать новый дизайн сайта www.ceratema.ru

Что должно быть выполнено:

1.разработка нового логотипа (логотип должен быть несложным)

2.разработка кардинально нового дизайна сайта в следующем ключе:

Сайт должен быть "теплым", лаконичным, изящным, стильным, но при этом сам сайт должен подчеркивать контент а не затмевать его! Идея разработки сайта- на котором клиенту захотелось бы остаться и продолжить изучение его содержания.

Необходимо разработать лишь три страницы:

1. страницу коллекции. Именно тут нужна ваша фантазия. Данная страница должна быть одновременно и притягательной и стильной и информативной. Те данные, которые должны быть на странице вы можете увидеть по ссылке:

http://ceratema.ru/plitka/ceracasa/damore.html

Весь контент с этой страницей должен быть оформлен в ваш дизайн.

2. Страницу выбора коллекций: страница типична. Ничего особенного от нее не требуется, лишь общий шаблон

Донор контента: http://ceratema.ru/plitka/ceracasa.html

3. Главная страница. тут на ваше усмотрение. Единственная необходимость в тексте и паре-тройке фото: http://www.ceratema.ru

Готовый шаблон из трех страниц должен быть лишь дизайном, без двигателя. Контент вставлять лишь для визуального понимания вашей задумки.

14 лет назад
ceratema
Алексей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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