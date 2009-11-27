Дизайн сайта и логотип

Требуется разработать дизайн сайта, а также модернизировать существующий логотип.

В приложении - информация о фирме, требования к дизайну и предпочтения.

Работы над логотипом здесь не очень много, поэтому предпочтение отдается тем исполнителям, кто берется и за дизайн, и за логотип сразу.