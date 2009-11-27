Дизайн сайта и логотип

Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок551 просмотр
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Требуется разработать дизайн сайта, а также модернизировать существующий логотип.

В приложении - информация о фирме, требования к дизайну и предпочтения.

Работы над логотипом здесь не очень много, поэтому предпочтение отдается тем исполнителям, кто берется и за дизайн, и за логотип сразу.

Дизайн сайта
14 лет назад
cmprn
73 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
chemedesign
Анатолий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$150
4 дня
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