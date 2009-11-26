Сделать редизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок392 просмотра
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Сайт http://www.sk-stroitel.ru/kv_cmplx/

Дизайн сайта.

1.В интерьерах используемых в дизайне сайта стены должны быть только крашенные.

2.Должно быть видно, что фирма занимается покраской.

3.Должны быть использованы двухуровневые потолки с подсветкой.

4.Не должно быть фотографий людей.

Структура сайта.

1.Кнопки (Прайс, Портфолио, Контакты).

2.Кнопки тематические (Ремонт квартир, Дизайн, Облицовка плиткой, Отделочные материалы).

3.Информационные блоки (Полезные статьи, Магазины предлагают).

4.Текстовое поле, (вставка статей или прайса или фотогалереи или текста главной с главной страницы)

Дизайн сайтаРедизайн сайта
14 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$130
7 дней
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