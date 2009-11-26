Сделать редизайн сайта

Необходимо создать новый дизайн сайта www.ceratema.ru Что должно быть выполнено: 1.разработка нового логотипа (логотип должен быть несложным) 2.разработка кардинально нового дизайна сайта в следующем ключе: Сайт должен быть "теплым", лаконичным, изящным, стильным, но при этом ...
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Сайт http://www.sk-stroitel.ru/kv_cmplx/
Дизайн сайта.
1.В интерьерах используемых в дизайне сайта стены должны быть только крашенные.
2.Должно быть видно, что фирма занимается покраской.
3.Должны быть использованы двухуровневые потолки с подсветкой.
4.Не должно быть фотографий людей.
Структура сайта.
1.Кнопки (Прайс, Портфолио, Контакты).
2.Кнопки тематические (Ремонт квартир, Дизайн, Облицовка плиткой, Отделочные материалы).
3.Информационные блоки (Полезные статьи, Магазины предлагают).
4.Текстовое поле, (вставка статей или прайса или фотогалереи или текста главной с главной страницы)
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