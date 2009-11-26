Сделать редизайн сайта

Как она выглядит сейчас - в приложении. Дизайн: - все в рамочке с закругленными краями (слегка); - до и после текста (т.е. внизу и вверху) рекламные блоки (тизеры); - рекламу от текста нужно отделить; - ширина фиксированная - допустим 900 ...