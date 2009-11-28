Простой дизайн одной страницы и ее верстка.

Как она выглядит сейчас - в приложении.

Дизайн:

- все в рамочке с закругленными краями (слегка);

- до и после текста (т.е. внизу и вверху) рекламные блоки (тизеры);

- рекламу от текста нужно отделить;

- ширина фиксированная - допустим 900 (определюсь);

- в левом верхнем углу будет логотип (дам);

- Цветовая гамма должна сочетаться с сайтом.

Пока так, с исполнителем обсудим конкретнее.

Верстка:

- выравнивание страницы по центру;

- ширина фиксированная, тянется вниз;

- ...

Пишите ценник (разумный, с учетом кризиса)) ЗА КОМПЛЕКС работ! По отдельности не предлагать!

ЗЫ: Рассматриваю предложения только с ценой и сроками.