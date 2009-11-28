Простой дизайн одной страницы и ее верстка.

Дизайн сайтовЗавершен33 заявки463 просмотра
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Как она выглядит сейчас - в приложении.

Дизайн:

- все в рамочке с закругленными краями (слегка);

- до и после текста (т.е. внизу и вверху) рекламные блоки (тизеры);

- рекламу от текста нужно отделить;

- ширина фиксированная - допустим 900 (определюсь);

- в левом верхнем углу будет логотип (дам);

- Цветовая гамма должна сочетаться с сайтом.

Пока так, с исполнителем обсудим конкретнее.

Верстка:

- выравнивание страницы по центру;

- ширина фиксированная, тянется вниз;

- ...

Пишите ценник (разумный, с учетом кризиса)) ЗА КОМПЛЕКС работ! По отдельности не предлагать!

ЗЫ: Рассматриваю предложения только с ценой и сроками.

14 лет назад
Ilia
Илья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
eaglegor
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Адекватный и исполнительный молодой человек! Знает что делает и что делать. Сразу разобрался в теме и сделал на 101%. Спасибо Николай! Сработаемся!
Хороший заказчик. Сотрудничество оказалось приятным и продуктивным :) Четко выраженные пожелания многого стоят в наши дни.
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