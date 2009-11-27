Привести в порядок дизайн

Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок276 просмотров
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Нужно слегка оживить дизайн сайта под текущую верстку, жду предложений.

Сайт: http://jobdesigner.ru/

14 лет назад
vit_msk
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв
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