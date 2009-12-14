Дизайн Forex сайта

$300
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок393 просмотра
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#1$

Требуется разработать дизайн сайта по публикации торговых сигналов Forex.

Нужен дизайн 2х основных страниц (вторая страница - упрощенный вариант первой)

Срок выполнения работы: 5 дней.

Бриф тут: http://docs.google.com/View?id=dgm5j9r9_40m78gw7c4

Возможна встреча в Москве.

14 лет назад
oneintention
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Победитель конкурса
Snegopad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
Сделано в срок. Красиво, а главное - аккуратно. В полном соответствии с брифом и нашими ожиданиями. Будем продолжать сотрудничество. У этого специалиста отличное представление о грамотном дизайне.
Иван, отличный заказчик, нравиться с ним работать, своевременная оплата, приятное общение, адекватность и правильно составленное ТЗ. Одни положительные впечатления от работы над его проектами. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
Snegopad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
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