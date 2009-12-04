Дизайн главной страницы сайта для стомат. клиники

Нужен дизайн главной страницы. Сайт для стоматологической клиники.

К сожалению бюджет ограничен, поэтому дизайн нужен недорогой, но который эффектно смотрится.

Заказчик дал ориентировочную цветовую схему и сайты, которые ему нравятся. Сейчас не публикую, чтобы не ограничивать фантазию дизайнера, но если нужно - исполнителю вышлю.

Детали по дизайну отправлю исполнителю.

Дальше нужно будет макет этот сверстать под Joomla 1.5,

поэтому рассматриваю 2 варианта предложений: 1-й. Только дизайн 2-й. Дизайн + верстка

Просьба обязательно указывать вариант сотрудничества, а также вашу цену и сроки.

============================================

Исполнитель выбран.

Всем написавшим спасибо - много достойных предложений было.