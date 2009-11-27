Дизайн сайта юридической фирмы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта для организации торгующей компьютерами.
После создания макета, его нужно будет сверстать.
Жду предложений по цене и примерно по срокам. Портфолио обязательно.
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