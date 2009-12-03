Нужна шапка на сайт агентства недвижимости

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прозрачный фон. Размеры: 850х200-250. Вставить логотип

14 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Сделал красиво и не дорого!молодец
Приятно было поработать с Владиславом. Вместе пришли к правильному решению и завершили проект. Думаю оба остались довольными. Еще раз спасибо. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн и верстка сайта

    $100

    Нужен дизай юридического сайта. Скромно, но стильно. Вижу это так: шапка, левое меню, в центре текст, справа форма обратной связи. Так же нужно будет сделать верстку. Указываете цену и сроки!!! Интересует так же цена за ...

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка дизайна кулинарного сайта

    $50

    Требуется человек с нестандартным мышлением и опытом. Сам сайт в целом готов и функционирует. Дизайн имеется. Но необходимо расширить кол-во рекламных блоков, но сделать это так, что бы реклама на сайте не была навязчивой, что бы была ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно 3 фотофрагмента + надпись на сайт.

    Нужно подобрать 3 фотографии (или фотофрагмента) и сделать на них надписи "Новинки", "Sale", "Новости". Размер каждой - 191х131px. Фотографии и надписи должны вписываться в стиль сайта. Подробнее смотрите вложение.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен дизайн сайта для организации торгующей компьютерами. После создания макета, его нужно будет сверстать. Жду предложений по цене и примерно по срокам. Портфолио обязательно.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов63 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта для стомат. клиники

    Нужен дизайн главной страницы. Сайт для стоматологической клиники. К сожалению бюджет ограничен, поэтому дизайн нужен недорогой, но который эффектно смотрится. Заказчик дал ориентировочную цветовую схему и сайты, которые ему нравятся. Сейчас не публикую, чтобы не ограничивать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать дизайн главной страницы сайта

    Тематика сайта - сетевая компания (нацеленная на рекламу товаров - что-то вроде витрины для них) Примерный фронт работ: http://www.marykay.ru/ (только товаров будет побольше: 12 штук). И немного получше сделать. Более подробное тз отправлю выбранному исполнителю Посмотрю примерную стоимость ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн Forex сайта

    $300

    Требуется разработать дизайн сайта по публикации торговых сигналов Forex. Нужен дизайн 2х основных страниц (вторая страница - упрощенный вариант первой) Срок выполнения работы: 5 дней. Бриф тут: http://docs.google.com/View?id=dgm5j9r9_40m78gw7c4 Возможна встреча в Москве.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта и логотип

    Требуется разработать дизайн сайта, а также модернизировать существующий логотип. В приложении - информация о фирме, требования к дизайну и предпочтения. Работы над логотипом здесь не очень много, поэтому предпочтение отдается тем исполнителям, кто берется и за дизайн, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт о переездах

    $100

    Необходимо создание дизайна сайта для компании грузоперевозок в г. Москва. Требуется 1) Дизайн 3-4 страничек 2) интересный и уникальный дизайн (не Template Monstrs и подобное) 2) возможность резиновой верстки Более подобное ТЗ при личном общении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад