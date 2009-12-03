Нужна шапка на сайт агентства недвижимости

Нужен дизай юридического сайта. Скромно, но стильно. Вижу это так: шапка, левое меню, в центре текст, справа форма обратной связи. Так же нужно будет сделать верстку. Указываете цену и сроки!!! Интересует так же цена за ...
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Прозрачный фон. Размеры: 850х200-250. Вставить логотип
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