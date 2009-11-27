Доработка дизайна кулинарного сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок234 просмотра
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Требуется человек с нестандартным мышлением и опытом.

Сам сайт в целом готов и функционирует. Дизайн имеется.

Но необходимо расширить кол-во рекламных блоков, но сделать это так, что бы реклама на сайте не была навязчивой, что бы была приятно влита в концепцию сайта, разбавить рекламу блоками от самого сайта, информационными вставками и прочим.

Сайт предоставлю по запросу в личку.

Товарищам без портфолио отвечать не буду, уж простите, время поджимает и терять его не хочется.

От себя предоставлю полную информацию по рекламным блокам, по возможным рекламным блокам, по возможностям движка, что можно вывести от сайта, в каком виде и прочее.

От Вас я хочу, грамотного размещения рекламных блоков на сайте, так же доработка навигационного меню, создание привлекательных блоков сайта с тем, что бы сократить посетителей которые просматривают 1 страницу на сайте и уходят, необходимо сделать все, что бы посетитель полазил по сайту. Как я понимаю должно быть различное размещение блоков для внутренних страниц, для каталога, для главной страницы.

Так же умение оформить эти блоки, подобрать картинки или фоны, что бы все было аккуратно, стильно и в лучшем виде.

Желательно работу начать сегодня - завтра.

Оплата 30-50 $.

14 лет назад
SmirnovPK
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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