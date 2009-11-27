Нужно нарисовать сайт.

Нужен дизай юридического сайта. Скромно, но стильно. Вижу это так: шапка, левое меню, в центре текст, справа форма обратной связи. Так же нужно будет сделать верстку. Указываете цену и сроки!!! Интересует так же цена за ...
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Я из москвы и не програмист и не могу писать если можно то с телефонами. нужен сайт.
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