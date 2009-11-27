Дизайн для ДЛЕ

# 1 — $

Сайт варезник http://onovom.com. Нужно сделать редизайн под 8.2.

Если у кого есть свободное время и идеи, то можно рассматривать данный конкурс, как способ повышения рейтинга и дополнительного заработка.

Требования к макету:

- содержание всех разделов, которые уже есть

- предусматривает возможность увеличение категорий

- главная страница отличная от внутренних (анонсы), а не просто колоночный вывод, как на многих варезниках

- макет принимается в PSD (ai)

Интеграция не нужна.

К участию допускаются все желающие. Оплата только победителю. Все предложения скрыты.