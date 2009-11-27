Дизайн для ДЛЕ

Нужен дизай юридического сайта. Скромно, но стильно. Вижу это так: шапка, левое меню, в центре текст, справа форма обратной связи. Так же нужно будет сделать верстку. Указываете цену и сроки!!! Интересует так же цена за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт варезник http://onovom.com. Нужно сделать редизайн под 8.2.
Если у кого есть свободное время и идеи, то можно рассматривать данный конкурс, как способ повышения рейтинга и дополнительного заработка.
Требования к макету:
- содержание всех разделов, которые уже есть
- предусматривает возможность увеличение категорий
- главная страница отличная от внутренних (анонсы), а не просто колоночный вывод, как на многих варезниках
- макет принимается в PSD (ai)
Интеграция не нужна.
К участию допускаются все желающие. Оплата только победителю. Все предложения скрыты.
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