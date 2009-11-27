Логотип для сайта питомника + дизайн

$50
Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки375 просмотров
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Нужно нарисовать логотип для сайта питомника охотничих собак по вложенному примеру и предложить вариант дизайна по вложенному образцу макету (см. прикрепленный архив). После утверждения дизайна - необходима его верстка в HTML + CSS (главная и внутренняя страницы).

Логотип для сайта
14 лет назад
skypost
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
webscorp
Максим 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад
$50
4 дня
Видно что человек новичек, старается, но делает совсем примитивно, наверное не хватает терпения ему. Взялся сделать логотип по четко указанному примеру + дизайн, всё это было указано в задании, обещал сделать все в лучшем виде. Но задание по логотипу не понял, и совсем не учитывал пожеланий заказчика, которые, к слову, приходилось повторять по 4-5 раз в общении по аське, которое заключалось в более качественной отрисовке по готовому образцу (примеру) логотипа, где не нужно было ничего стараться придумывать нового. С дизайном также не справился, после всех объяснений и пожеланий вроде все понял, даже на словах рассказал идею, затем написал, что отказывается делать, так как к нему якобы не прислушиваюсь, не учитываю его мнение. В итоге: потеря 3-х дней времени и ноль результата. Пусть хоть здесь отзыв будет наукой (в аське он поставил в игнор), что нужно внимательно читать задание и прислушиваться к пожеланиям заказчика, или не стоит браться за то, что не понимаешь или не сможешь сделать.
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