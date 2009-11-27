Логотип для сайта питомника + дизайн

Видно что человек новичек, старается, но делает совсем примитивно, наверное не хватает терпения ему. Взялся сделать логотип по четко указанному примеру + дизайн, всё это было указано в задании, обещал сделать все в лучшем виде. Но задание по логотипу не понял, и совсем не учитывал пожеланий заказчика, которые, к слову, приходилось повторять по 4-5 раз в общении по аське, которое заключалось в более качественной отрисовке по готовому образцу (примеру) логотипа, где не нужно было ничего стараться придумывать нового. С дизайном также не справился, после всех объяснений и пожеланий вроде все понял, даже на словах рассказал идею, затем написал, что отказывается делать, так как к нему якобы не прислушиваюсь, не учитываю его мнение. В итоге: потеря 3-х дней времени и ноль результата. Пусть хоть здесь отзыв будет наукой (в аське он поставил в игнор), что нужно внимательно читать задание и прислушиваться к пожеланиям заказчика, или не стоит браться за то, что не понимаешь или не сможешь сделать.