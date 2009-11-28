Требуется нарисовать дизайн поп-рок группы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Редизайн сайта без изменения структуры и функционала.
Адаптация каждого раздела (10-15 разделов) к тематике раздела посредством дизайнерских решений: флеш, 3D, графика - обязательно все 3-и компонента на сайте.
От вас только флеш, 3D, графика на каждый из разделов сайта.
Сайт www.mosidea.ru
Ждем ваших предложений.
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