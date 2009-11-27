Дизайн сайта портфолио

$100
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок220 просмотров
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Требуется создать шаблон для DLE версии 8.2

Тематика- Личное портфолио дизайнера

Обязательные элементы-Слайд шоу,язык сайта-eng

Шаблон должен быть оригинальным и креативным

Примеры направления и стилей указаны ниже

Жду ваших предложений!

http://l-a-m-p-e.deviantart.com/art/INSPi-RED-57160034

http://juliusx.deviantart.com/art/Naruja-V2-107577966

http://zee7.deviantart.com/art/wonderland-photography-101475521

http://pazdan.deviantart.com/art/Personal-Portfolio-56073995

Дизайн сайта
14 лет назад
Sandro657
Морс 
42 годаШвеция
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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