Дизайн сайта портфолио

Нужен дизайн для автомобильного сайта. Чистый стиль, фон белый, блочная структура не "по полочкам", а в стиле модульной структуры - чтобы функционал был сделан блоком, но без табличного стиля. Что должно быть в дизайне - смотрите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать шаблон для DLE версии 8.2
Тематика- Личное портфолио дизайнера
Обязательные элементы-Слайд шоу,язык сайта-eng
Шаблон должен быть оригинальным и креативным
Примеры направления и стилей указаны ниже
Жду ваших предложений!
http://l-a-m-p-e.deviantart.com/art/INSPi-RED-57160034
http://juliusx.deviantart.com/art/Naruja-V2-107577966
http://zee7.deviantart.com/art/wonderland-photography-101475521
http://pazdan.deviantart.com/art/Personal-Portfolio-56073995
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Описание: сайт для компании, занимающейся оптовой продажей турецких трикотажных полотен Победитель конкурса предоставляет дизайн главной страницы и пример страницы с каталогом (каталог будет выглядеть примерно так - http://www.avt-trade.ru/catalog.php?categories_id=170 ) Задачи: 1. Отразить в дизайне направление деятельности фирмы – ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Объявляется некоммерческий тендер на отрисовку дизайна сайта для крупного некоммерческого фонда. Задача: нужен от каждого участника 1 вариант стилистического решения главной страницы. Срок: сдачи эскиза главной страницы 1-2 декабря Условия: Участие в тендере происходит на некоммерческой основе. 3 декабря ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно нарисовать логотип для сайта питомника охотничих собак по вложенному примеру и предложить вариант дизайна по вложенному образцу макету (см. прикрепленный архив). После утверждения дизайна - необходима его верстка в HTML + CSS (главная и ...Закрыт14 лет назад
- $100
Из готового исходника дизайна сайта нужно спроэктировать еще несколько страниц на сайте :) Объясню подробно в icq.Завершен14 лет назад
Сайт варезник http://onovom.com. Нужно сделать редизайн под 8.2. Если у кого есть свободное время и идеи, то можно рассматривать данный конкурс, как способ повышения рейтинга и дополнительного заработка. Требования к макету: - содержание всех разделов, которые уже ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для студенческого портала необходимо разработать логотип и "легковестный" дизайн. Делайте свои предложения по ценам и срокам.Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужна картинка для шапки сайта. Размер: смотрите по сайту (минимум для просмотра 1024*768). Стиль: что-то из древне-славянского. Можете предложить своё. Название сайта: книжный интернет-магазин "Буквовед". Слоган: "Мы ведаем толк в книгах!" Цветовая гамма - смотрите шаблон сайта: bookvoved.com.uaДизайн сайтов31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Я из москвы и не програмист и не могу писать если можно то с телефонами. нужен сайт.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Создать макет дизайна интернет-магазина в оранжево-синих тонах по зарисовкам/черновикам. Должны соблюдаться все элементы. Также ведется дополнение авторскими элементами иконок и прорисовки некоторых элементов. Дополняю брифом на разработку магазина, а также отсылаю дополнительное ТЗ на почту + ...Завершен14 лет назад