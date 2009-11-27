Редизайн сайта

Описание: сайт для компании, занимающейся оптовой продажей турецких трикотажных полотен Победитель конкурса предоставляет дизайн главной страницы и пример страницы с каталогом (каталог будет выглядеть примерно так - http://www.avt-trade.ru/catalog.php?categories_id=170 ) Задачи: 1. Отразить в дизайне направление деятельности фирмы – ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для автомобильного сайта.
Чистый стиль, фон белый, блочная структура не "по полочкам", а в стиле модульной структуры - чтобы функционал был сделан блоком, но без табличного стиля.
Что должно быть в дизайне - смотрите проект http://www.vaz-trade.ru/
Модули обязательные:
1. Логотип (его также необходимо сделать для сайта, под дизайн)
2. Меню
3. Фото объявления
4. Каталог статей
5. Система отзывов
6. Коммерческие записи статей
7. Поиск по базе продаваемых авто
8. Блок статей
9 Блок партнеров
10. Счетчики посещений
11. Блок компаний
Бюджет предлагайте в аську 484664092 вместе со сроками и показом портфолио
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