Конкурс на дизайн сайта

Объявляется некоммерческий тендер на отрисовку дизайна сайта для крупного некоммерческого фонда. Задача: нужен от каждого участника 1 вариант стилистического решения главной страницы. Срок: сдачи эскиза главной страницы 1-2 декабря Условия: Участие в тендере происходит на некоммерческой основе. 3 декабря ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание: сайт для компании, занимающейся оптовой продажей турецких трикотажных полотен
Победитель конкурса предоставляет дизайн главной страницы и пример страницы с каталогом (каталог будет выглядеть примерно так - http://www.avt-trade.ru/catalog.php?categories_id=170 )
Задачи:
1. Отразить в дизайне направление деятельности фирмы – крупного поставщика турецких трикотажных полотен.
2. Добиться максимального удобства: Дизайн должен быть «резиновый» , на крайний случай - с интересным фоном, каталог должен занимать большую часть экрана, строка поиска – обязательна, текст должен читаться очень хорошо. В целом, основной упор именно на юзбилити.
3. Предусмотреть 1-2 места для банеров-спецпредложений.
Фирменный стиль:
Его нет. Единственное условие – оформление должно быть светлым, легким, приятным для глаз. Логотипа нет.
Назначение сайта:
Продавать. Поэтому особое внимание – товару. Сайт должен так же внушать мысли о профессионализме и надежности компании-продавца.
Примеры сайтов для понимания структуры и необходимого уровня работ:
Пример того, каким не должен быть дизайн:
Срок до 4-го декабря
Конкурс дублируется на SE - http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=426212
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