Конкурс на дизайн сайта

# 1 — $

Описание: сайт для компании, занимающейся оптовой продажей турецких трикотажных полотен

Победитель конкурса предоставляет дизайн главной страницы и пример страницы с каталогом (каталог будет выглядеть примерно так - http://www.avt-trade.ru/catalog.php?categories_id=170 )

Задачи:

1. Отразить в дизайне направление деятельности фирмы – крупного поставщика турецких трикотажных полотен.

2. Добиться максимального удобства: Дизайн должен быть «резиновый» , на крайний случай - с интересным фоном, каталог должен занимать большую часть экрана, строка поиска – обязательна, текст должен читаться очень хорошо. В целом, основной упор именно на юзбилити.

3. Предусмотреть 1-2 места для банеров-спецпредложений.

Фирменный стиль:

Его нет. Единственное условие – оформление должно быть светлым, легким, приятным для глаз. Логотипа нет.

Назначение сайта:

Продавать. Поэтому особое внимание – товару. Сайт должен так же внушать мысли о профессионализме и надежности компании-продавца.

Примеры сайтов для понимания структуры и необходимого уровня работ:

www.dktex-ural.ru

www.beloshveyka.ru

www.arloni.ru

www.s-klad.ru

Пример того, каким не должен быть дизайн:

http://www.tkaniveka.ru/

http://www.unisontex.ru/

http://tkani-cska.ru/

http://www.tekstile.ru/

Срок до 4-го декабря

Конкурс дублируется на SE - http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=426212