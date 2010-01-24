Дизайн функционала

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка253 просмотра
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Добрый день.

Требуется разработать дизайн страницы с таким же фунцкционалом http://xpress.softline.ru/ ( всё, что на зелёном фоне ), но чтобы это имело другой вид. То есть этот функционал обернуть в другой дизайн.

Вопросы пишите только в приват.

14 лет назад
alex_gall
Алексей 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
Fat76
Илья 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Очень хороший специалист. Рекомендую.
Хорошо поработали, ответственный закачик - рекомендую!
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