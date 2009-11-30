Редизайн сайта без изменения структуры и функционала. Адаптация каждого раздела (10-15 разделов) к тематике раздела посредством дизайнерских решений: флеш, 3D, графика - обязательно все 3-и компонента на сайте. От вас только флеш, 3D, графика на каждый ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для юридического сайта. Подробности выбранному исполнителю.
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужна шапка на сайт посвященный ковшам и гидромолотам, размер 700x300 Логотипа нет, нужно будет придумать, что нибудь простенькое... P.S. Скидывайте ссылки на портфолио, по ICQ прошу не беспокоить.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется дизайн сайта, тематика - "Смазочные материалы" Логотипа нет, нужно будет придумать, что нибудь не сложное. P.S. Скидывайте ссылки на портфолио, по ICQ прошу не беспокоить.Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть готовый PSD, необходимо в него внести правки в режиме степ бай степ, желательно по скайпу. Цена вопроса - 20 у.е. Работа и оплата сегодня.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Имеются два сайта: maybemom.com, momtest.ru Что нужно: Дизайн такой же как и в momtest.ru только в цветовой гамме близкой к maybemom.com , и логотипом оного сайта (только надпись под логотипом изменить на "Овуляционный мини-микроскоп "). Соответственно - придумать ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $350
Дело состоит в следующем нужно сделать креативный очень красивый дизайн сайта. Ниже добавлен эскиз который нужно переделать. Нужно сделать так что бы все было в гармонии и содействовало между собой. Там снизу есть как бы два баннера ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Требуется разработать дизайн страницы с таким же фунцкционалом http://xpress.softline.ru/ ( всё, что на зелёном фоне ), но чтобы это имело другой вид. То есть этот функционал обернуть в другой дизайн. Вопросы пишите только в приват.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходим дизайн для сайта. Тематика - создание аватар для вКонтакте. Пишите свои цены.Дизайн сайтов68 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется нарисовать дизайн поп-рок группы.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создать шаблон для DLE версии 8.2 Тематика- Личное портфолио дизайнера Обязательные элементы-Слайд шоу,язык сайта-eng Шаблон должен быть оригинальным и креативным Примеры направления и стилей указаны ниже Жду ваших предложений! http://l-a-m-p-e.deviantart.com/art/INSPi-RED-57160034 http://juliusx.deviantart.com/art/Naruja-V2-107577966 http://zee7.deviantart.com/art/wonderland-photography-101475521 http://pazdan.deviantart.com/art/Personal-Portfolio-56073995Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад