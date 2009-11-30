Нужен дизайн

Дизайн сайтовЗавершен35 заявок396 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн для юридического сайта. Подробности выбранному исполнителю.

14 лет назад
Friend5
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
chujak
Сергей 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель! Работа была выполненна очень качественно и на очень высоком уровне,а самое главное в поставленные сроки!!! Спасибо большое,Я очень доволен работой. Всем рекомендую пользоваться услугами Smart Web - не пожалеете,останетесь довольны!
Образцовый заказчик. Очень приятно работать с такими людьми. Чёткая задача, своевременная оплата. Очень доволен работой с ним. Рекомендую всем
  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта без изменения структуры

    $1000

    Редизайн сайта без изменения структуры и функционала. Адаптация каждого раздела (10-15 разделов) к тематике раздела посредством дизайнерских решений: флеш, 3D, графика - обязательно все 3-и компонента на сайте. От вас только флеш, 3D, графика на каждый ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка для сайта: "Ковшы и Гидромолоты"

    $30

    Нужна шапка на сайт посвященный ковшам и гидромолотам, размер 700x300 Логотипа нет, нужно будет придумать, что нибудь простенькое... P.S. Скидывайте ссылки на портфолио, по ICQ прошу не беспокоить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Правка дизайна

    $20

    Есть готовый PSD, необходимо в него внести правки в режиме степ бай степ, желательно по скайпу. Цена вопроса - 20 у.е. Работа и оплата сегодня.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Слить два дизайна в один

    Здравствуйте! Имеются два сайта: maybemom.com, momtest.ru Что нужно: Дизайн такой же как и в momtest.ru только в цветовой гамме близкой к maybemom.com , и логотипом оного сайта (только надпись под логотипом изменить на "Овуляционный мини-микроскоп "). Соответственно - придумать ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать красивим сайт ! Дизайн.

    $350

    Дело состоит в следующем нужно сделать креативный очень красивый дизайн сайта. Ниже добавлен эскиз который нужно переделать. Нужно сделать так что бы все было в гармонии и содействовало между собой. Там снизу есть как бы два баннера ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн функционала

    Добрый день. Требуется разработать дизайн страницы с таким же фунцкционалом http://xpress.softline.ru/ ( всё, что на зелёном фоне ), но чтобы это имело другой вид. То есть этот функционал обернуть в другой дизайн. Вопросы пишите только в приват.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн сайта портфолио

    $100

    Требуется создать шаблон для DLE версии 8.2 Тематика- Личное портфолио дизайнера Обязательные элементы-Слайд шоу,язык сайта-eng Шаблон должен быть оригинальным и креативным Примеры направления и стилей указаны ниже Жду ваших предложений! http://l-a-m-p-e.deviantart.com/art/INSPi-RED-57160034 http://juliusx.deviantart.com/art/Naruja-V2-107577966 http://zee7.deviantart.com/art/wonderland-photography-101475521 http://pazdan.deviantart.com/art/Personal-Portfolio-56073995

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад