Шапка для сайта: "Ковшы и Гидромолоты"

$30
Дизайн сайтовЗавершен42 заявки440 просмотров
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Нужна шапка на сайт посвященный ковшам и гидромолотам, размер 700x300

Логотипа нет, нужно будет придумать, что нибудь простенькое...

P.S. Скидывайте ссылки на портфолио, по ICQ прошу не беспокоить.

14 лет назад
kimbee
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bubukas
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Всё сделано на высшем уровне ! Качеством очень доволен ! Все уточнения, а их было много, учтены быстро ! Огромное спасибо !
Хороший заказчик. Знает чего хочет, с оплатой проблем никаких. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
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