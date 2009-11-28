Слить два дизайна в один

Здравствуйте!

Имеются два сайта: maybemom.com, momtest.ru

Что нужно:

Дизайн такой же как и в momtest.ru только в цветовой гамме близкой к maybemom.com , и логотипом оного сайта (только надпись под логотипом изменить на "Овуляционный мини-микроскоп ").

Соответственно - придумать другую шапку ( логотип расположить слева, придумать место под номера телефонов, переработать пункты меню (чтоб подходили под цвет сайта) ))

Чем раньше - тем лучше.

Сколько будет стоить?