Слить два дизайна в один

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок281 просмотр
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Здравствуйте!

Имеются два сайта: maybemom.com, momtest.ru

Что нужно:

Дизайн такой же как и в momtest.ru только в цветовой гамме близкой к maybemom.com , и логотипом оного сайта (только надпись под логотипом изменить на "Овуляционный мини-микроскоп ").

Соответственно - придумать другую шапку ( логотип расположить слева, придумать место под номера телефонов, переработать пункты меню (чтоб подходили под цвет сайта) ))

Чем раньше - тем лучше.

Сколько будет стоить?

14 лет назад
lyampampam
Алексей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
Drogba11
73 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
webscorp
Максим 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-1)
14 лет назад
$40
1 день
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