Дизайн сайта для фотографа

Создать дизайн интернет магазина по продаже косметики Доктор Нона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн должен быть такой чтобы человек захотел заказать фото сессию.
Вот тут http://www.orlinsky.com.ua/rus/photo/wedding/ хорошо реализована галерея, на сайте будет примерно такая же - учесть в дизайне.
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Прошу не беспокоить людей попадающих под этот список
у вас меньше 5 работ в портфолио
вы делаете дизайн на основе шаблонов
средняя стоимость за дизайн у вас 100$
Киевляне имеют преимущество :)
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