Дизайн сайта для фотографа

Дизайн сайтовЗакрыт59 заявок572 просмотра
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Дизайн должен быть такой чтобы человек захотел заказать фото сессию.

Вот тут http://www.orlinsky.com.ua/rus/photo/wedding/ хорошо реализована галерея, на сайте будет примерно такая же - учесть в дизайне.

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Прошу не беспокоить людей попадающих под этот список

у вас меньше 5 работ в портфолио

вы делаете дизайн на основе шаблонов

средняя стоимость за дизайн у вас 100$

Киевляне имеют преимущество :)

Дизайн сайта
14 лет назад
raksha
Максим 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
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