Требуется сделать заново сайт по образцу уже имеющегося.

Исходник – sefar.com

CMS пока не нужна, но JavaScript там есть (и может быть что-то еще – посмотрите сами).

Существенное отличие – новый сайт будет на _порядок_ меньше по контенту.

Он создается для родственной по отношению к sefar фирме, поэтому должен быть выдержан в таком же стиле.

Нужна будет качественная верстка (без готового макета).

Исходников или графических материалов – нет, это тоже нужно будет делать Вам

(можно брать с sefar все, что понадобится, КРОМЕ платных java-скриптов)

В Исполнителе приветствуется знание англ (и/или немецкого), готовность вносить необходимые изменения по ходу работы, а также дальнейшая поддержка проекта.

Предлагайте, пожалуйста, время (в часах), сроки (когда будет сделано) и стоимость проекта. И, само-собой, задавайте Ваши вопросы

(это к делу относится мало, но, так как сама выступаю впервые в роли заказчика - уточняйте любые вопросы, если описание или ТЗ непонятное)