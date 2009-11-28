Нужна красивая шапка

Редизайн сайта без изменения структуры и функционала. Адаптация каждого раздела (10-15 разделов) к тематике раздела посредством дизайнерских решений: флеш, 3D, графика - обязательно все 3-и компонента на сайте. От вас только флеш, 3D, графика на каждый ...
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Где-то 400 шириной и 60 высотой на черном фоне, но с возмоджностью сделать белый
тема - финансы.
название и примеры которые полходят дам.
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В итоге выбрал по проекту другого исполителя.
Выбранный прислал результат, который не соответствовал качествут и даже формальным требованиям заказа.
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