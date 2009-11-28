Доброе время суток всем. Требуется сделать дизайн сайта - представительство компании в сети. Тематика - бухгалтерское обслуживание. Сайт создается для продажи услуг а не для рассказа о компании и прочей бредятины как у многих. Это дизайнер должен четко ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен шаблон dle сайта. Тематика порно ролики онлайн. Диз должен быть кросс браузерным. Легким, не напрягающим.
Вознаграждение 1000 руб. + отзыв по итогам его тестирования. Понравиться закажу еще 5шабов на разные тематикию
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