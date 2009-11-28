Сайт для сервера мморпг (L2, joomla)

Требуется сделать сайт аналогичный по структуре стилю и качеству

l2euro.ru но с оригинальными текстурами оформления и, возможно другими пропорциями.

Содержимое шапки так же похожее по структуре на l2euro.ru , но с оформление наподобии вида: слева 2 девушки(маленькая+взрослая) справа парень, "увидимся в игре", по центру вид наподобие оживленного города, на дальнем плане, как продолжение, вид наподобие боя за замок (в л2 замки обычно за городом). Время суток с луной. Естественно это должно красиво сочетается друг с другом и иметь целью привлекать задротовй 13-20 лет. Только без камаелек и прочих заюзаных до дыр картинок. Картинки с оттенком стиля игры л2, но такие чтобы не было отношения "тупо выдернуто из lineage". Картинки можно найти на deviantart.com . На странице не должно быть логотипов lineage II или ее заежжненых символов.

На выходе работы: Простой логотип uluna(луна, елена), дизайн, шаблон под joomla, страничка регистрации аккаунтов, страничка вывода рейтингов, подробные исходники.

Рассмотрим предложение с другими, аналогичными ЦМС.

Предложение делайте, пожалуйста, более конкретные. Пишите что либо по делу.

Поэтапная оплата, макет, согласование, доработка до желаемого.

Указывайте пожалуйста сделаете ли вы несложные анимационные эффекты наподобие движения огня, дыма, облака, блестки, звезды.

Если работа будет нравится заказчику, возможна премия по оплате.