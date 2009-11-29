Дизайн сайта - вышивка крестиком

Т.к. выбранный исполнитель http://www.weblancer.net/users/lyutakova/ меня продинамил (просто не отозвалась) открываю проект заново. Нужен простейший дизайн для сайта, посвященного TFT мониторам. Т.к. содержание и функционал до конца не продуманы, то скорее нужен даже не дизайн, а стиль, элементы оформления, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн сайта. Тематика- вышивка крестиком, поэтому должны быть использованы соответствующие элементы. Дизайн должен быть легким, ярким, красочным, позитивным. Расположение элементов: вверху шапка (пока без конкретного названия), вертикальное меню слева.
остальное-на усмотрение дизайнера.
срок конкурса ставлю большим, но если в ближайшее время наметится явный фаворит- конкурс будет досрочно закрыт, поэтому убедительная просьба подавшим заявки на участие-не тянуть до последнего дня.
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