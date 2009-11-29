Корректировка и отптимизация дизайна

Дизайн должен быть такой чтобы человек захотел заказать фото сессию. Вот тут http://www.orlinsky.com.ua/rus/photo/wedding/ хорошо реализована галерея, на сайте будет примерно такая же - учесть в дизайне. Предполагаемое меню Про фотографа Отзывы Услуги Галерея Контакты Прошу не беспокоить людей попадающих под этот ...