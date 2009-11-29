Редактирования шаблона DLE

Существует шаблон DLE!

Нужно его подрисовать, чтоб было максимально похоже на кино-тематику с элементами зимы.

Ну и нарисовать шапку сайта в зимнем стиле. (можно с нуля, могу и дать psd)

Тематика : фильмы бесплатно!

Отдаю предпочтения специалистам по шаблонам DLE!

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