Редактирования шаблона DLE

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок224 просмотра
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Существует шаблон DLE!

Нужно его подрисовать, чтоб было максимально похоже на кино-тематику с элементами зимы.

Ну и нарисовать шапку сайта в зимнем стиле. (можно с нуля, могу и дать psd)

Тематика : фильмы бесплатно!

Отдаю предпочтения специалистам по шаблонам DLE!

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14 лет назад
TKing
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
A-Lancer
Алексей 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
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