Дизайн 2 страниц: категорий и каталога\товара

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок231 просмотр
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Описание в аттаче

14 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Agni_Kama
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$60
3 дня
Отличный исполнитель, настоящий профессионал. Очень приятно когда получаешь работу точно в срок с учтенными малейшими нюансами. Советую для обработки фото и веб дизайна.
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