Правка PSD и нарезка его для joomla

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки168 просмотров
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Подправить PSD файлы и нарезать их , с установкой на joomla.

Есть готовый дизайн и psd файлы к нему нужно адаптировать для joomla и немного видоизменить (передвинуть добавить )

Все вопросы в isq 198396922

Предоплаты нет.

Joomla
14 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад