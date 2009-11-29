Правка PSD и нарезка его для joomla

Существует шаблон DLE! Нужно его подрисовать, чтоб было максимально похоже на кино-тематику с элементами зимы. Ну и нарисовать шапку сайта в зимнем стиле. (можно с нуля, могу и дать psd) Тематика : фильмы бесплатно! Отдаю предпочтения специалистам по шаблонам ...