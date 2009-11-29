Т.к. выбранный исполнитель http://www.weblancer.net/users/lyutakova/ меня продинамил (просто не отозвалась) открываю проект заново. Нужен простейший дизайн для сайта, посвященного TFT мониторам. Т.к. содержание и функционал до конца не продуманы, то скорее нужен даже не дизайн, а стиль, элементы оформления, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн интернет магазина свадебных товаров .
У кого есть примеры подобных работ - обсудим покупку.
Жду ваших предложений.
Оставляйте свои сроки и цену и свои контакты.
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